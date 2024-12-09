Новая глава евродипломатии Кая Каллас в 2021 году унизила экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель, когда не поддержала ее призыв пригласить на саммит ЕС российского президента Путина. Так считает издание Politico.

После того как европейские СМИ наводнили сообщения о концентрации российских войск рядом с украинской границей, Меркель предложила пригласить Путина на саммит ЕС в Брюссель. Эта идея получила одобрение со стороны ряда глав государств Евросоюза, например, Эммануэля Макрона. Затем эту инициативу выдвинули на заседании Евросовета.

«Для чего это нужно?» — заявила на это Каллас.

Она призвала отказаться от любого диалога с Путиным. Данный шаг многие посчитали публичным унижением Меркель, поскольку лидер такой маленькой страны, как Эстония, посмела оспаривать предложения канцлера ФРГ.

Недавно сама Меркель предложила Украине задуматься над мирными переговорами с Россией. Киеву не стоит строить свою стратегию на военной основе, она должна учитывать возможность решения вопросов с помощью дипломатии.