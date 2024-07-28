Камала Харрис собрала за неделю $200 млн в ходе предвыборной кампании

С момента вступления вице-президента США Камалы Харрис в борьбу за место главы государства, ей удалось собрать не менее 200 миллионов долларов. Об этом пишет предвыборный штаб политика в соцсетях.

Камала Харрис выступает от Демократической партии вместо действующего главы Джо Байдена. Она официально согласилась заменить его и побороться за высшую должность. Предвыборная кампания Харрис позволила собрать сотни миллионов долларов, причем большая часть от людей, которые никогда ранее не жертвовали средства.

Также стало известно, что в предвыборной кампании Харрис задействовано 170 тысяч новых волонтеров. Это число может увеличиться, как и сумма пожертвований.

Напомним, в США выберут нового президента в ноябре текущего года. В гонке должен был участвовать Джо Байден, однако после череды конфузов и неудачных дебатов с Дональдом Трампом он вышел из игры. Объявление об этом американский глава сделал 21 июля. Тогда же стало известно о выдвижении Харрис.

Ранее сообщалось, что республиканец Трамп оскорбил Харрис публично. Он усомнился в ее IQ.