Трамп публично оскорбил Харрис, назвав ее персоной с низким IQ

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в субботу, 27 июля, выступая в Нэшвилле на ежегодной конференции Bitcoin 2024, сделал ряд резких выпадов в адрес своей возможной соперницы на предстоящих осенью выборах, действующего вице-президента Камалы Харрис.

Подвергнув публичной критике своего главного оппонента, Трамп назвал Харрис персоной «с низким IQ».

«В этом зале сидят люди с высоким IQ. Мой оппонент имеет низкий IQ, причем я говорю не о нем, я говорю о ней», — сказал подразумевая вице-президента Камалу ХаррисТрамп.

Выступление Трампа в Нэшвилле транслировали все ведущие телеканалы США, которые отмечают, что критика миллиардером Харрис за ее спиной оказалась более чем публичной.

Ранее Трамп после встречи с израильским премьеров Биньямином Нетаньяху в своей резиденции Мар-а-Лаго заявил, что победа Харрис на выборах в США станет началом третьей мировой войны.