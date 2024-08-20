Трамп покажет подтверждение своих умственных способностей

Кандидат в президенты США республиканец Дональд Трамп анонсировал обнародование результатов медицинских обследований на когнитивные способности мозга. Об этом во вторник, 20 августа, он сообщил телеканалу CBS.

«Конечно, я сделаю это с большой радостью», — добавил экс-президент США.

Республиканец убежден, что Соединенным Штатам требуется «очень умный» лидер, поэтому его коллега Камала Харрис может не подойти на эту должность, заявил мужчина.

Недавно Дональд Трамп блестяще прошел медицинский осмотр и два теста на умственные способности. По его словам, он получил «отличную оценку».

Ранее политолог Гарник Туманян оценил интервью Трампа бизнесмену Илону Маску. Он заявил, что это очередное шоу для привлечения внимания избирателей. Маск имеет большое количество поклонников, которые станут более лояльны к кандидату в президенты.