Политолог Крутаков: маловероятно, что Трамп нормализует отношения с Россией

Экс-президент США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в случае переизбрания рассчитывает «снова поладить» с российским лидером Владимиром Путиным. По словам политолога Леонида Крутакова, Трампу, несмотря на его положительный настрой, маловероятно удастся реализовать план по нормализации отношений с Москвой, так как это расходится с общей политикой коллективного Запада. Об этом сообщило радио Sputnik.

Он отметил, что перед прежней президентской кампанией бывший американский лидер говорил то же самое, однако никаких налаживаний отношений с Россией не произошло. Даже было принято больше санкций против Москвы, чем при его предшественнике Бараке Обаме. Причина этого в том, что дело не в личностях глав государств, а в том, что это глобальные стратегические интересы государств, вступивших в противоречие.

По мнению эксперта, если изучить стратегические интересы Вашингтона и сравнить их с интересами Москвы, то в любой точке они диаметрально противоположны.

Ранее Трамп связал выход Байдена из президентской гонки с переворотом.