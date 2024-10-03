Канада и страны Северной Европы хотят объединиться против России
Фото: [pxhere.com]
Власти Канады и стран Северной Европы планируют создать коалицию с целью противодействия России и КНР в Арктике, сообщило агентство Bloomberg.
Участники будущего альянса считают, что объединение усилий позволит им координировать оборону, разведку и обеспечение кибербезопасности.
МИД Канады уже провел встречу с главами внешнеполитических ведомств Швеции, Норвегии, Финляндии и Дании. Стороны обсудили пути создания диалога по безопасности в Арктике.
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли отметила, что создание нового формата для переговоров по безопасности между северными союзниками необходимо по той причине, что они больше не проводят переговоры в частном порядке на политическом уровне.
Ранее сообщалось о том, что Джонсон провоцирует НАТО на вовлечение в конфликт с Россией.