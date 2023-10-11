Канада может эвакуировать своих граждан из Тель-Авива с помощью ВВС

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли сообщила, что Оттава рассматривает возможность использовать самолеты ВВС для эвакуации из Тель-Авива канадских граждан. Об этом глава ведомства сообщила 11 октября в соцсести Х.

«В ближайшие дни мы планируем приступить к эвакуации канадцев из Тель-Авива с помощью самолетов канадских вооруженных сил», – написала Жоли.

Она подчеркнула, что полеты станут доступными для всех граждан Канады – для их семей и детей, которые оказались в Израиле.

В субботу, 7 октября, палестинское исламистское движение ХАМАС объявило о начале специальной операции против Израиля под названием «Буря Аль-Акса». С территории сектора Газа, власть в которой принадлежит ХАМАС, было выпущено в стороне Израиля порядка 5 тысяч ракет.

Боевики ХАМАС в этот день вторглись через южную границу в район проведения фестиваля электронной музыки, где убили более 260 человек, а также забрали в плен участников мероприятия. Сейчас по меньшей мере 130 мирных граждан находятся в заложниках у боевиков.

Армия обороны Израиля в свою очередь заявила о начале масштабной атаки на объекты ХАМАС. Израиль продолжает наносить удары по сектору Газа. Ранее в стране была объявлена мобилизация резервистов и введено военное положение.

Израиль продолжает обстреливать сектор Газа и готовиться к масштабной наземной операции. О причинах такого решения — в материале «Подмосковье сегодня».