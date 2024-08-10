Канада внесла сына президента Белоруссии Николая Лукашенко в санкционный список

Канадские власти объявили о введении персональных санкций в отношение сына белорусского лидера Александра Лукашенко Николая Лукашенко. Об этом приводится в сообщении МИД североамериканского государства.

Ранее стало известно, что американский Минфин ввел ряд ограничительных мер в отношение 14 юридических и 19 физических белорусских лиц. В частности, белорусский санкционный список пополнили КБ «Беспилотные вертолёты», предприятие «Легмаш», а также авиакомпании «БЕЛКАНТО» и «Рада».

«Первая часть приложения 1 к Положению о специальных экономических мерах (Республика Беларусь) дополняется следующими положениями... Николай Александрович Лукашенко», — говорится в сообщении Министерства иностранных дел Канады.

Напомним, накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о постоянной гибридной войне против народов СНГ.