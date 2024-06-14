Канада вновь ввела санкции против главы ФХР Третьяка

Канада дополнила информацию о внесенном олимпийском чемпионе, советском хоккеисте и российском политическом деятеле Владиславе Третьяке в санкционном списке. Официальное заявление опубликовано на сайте Министерства иностранных дел (МИД) Канады.

В четверг, 13 июня, Оттава расширила санкции в отношении России. Ограничения коснулись главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова и медиаменеджера Адама Габрелянова.

Также Канада ввела санкции против авиакомпании «Победа», Новороссийского морского пароходства («Новошип»), издания «Российская газета», телеканалов «Таврия ТВ» и «Мариуполь 24», учебного центра МВД России в Манагуа (Никарагуа).

Третьяк в феврале 2023-го года уже попал под санкции канадского государства. В новой редакции этого списка к его имени добавили дату рождения.

Легенде советского хоккея 72 года. Он играл на позиции вратаря в московском ЦСКА. Он также выступал в составе сборной СССР на Олимпийских играх и чемпионатах мира. Вместе с национальной сборной он три раза стал олимпийским чемпионом, один раз — серебряным призером, десять раз — чемпионом мира и девять раз — чемпионом Европы.

После окончания хоккейной карьеры Третьяк работал тренером. В настоящий момент он является депутатом Государственной думы РФ и возглавляет Федерацию хоккея России.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал введение санкций со стороны США в отношении Мосбиржи.