Канадские военные заявили о праве ВСУ применять западное оружие в регионах РФ

Министерство обороны Канады заявило, что Украина вправе применять поставленные ей Западом вооружения для операций на территории России. Об этом сообщил представитель данного ведомства Андре-Анн Пулен. Его слова привел телеканал CBC.

По утверждению Пулена, Канада никак не ограничивала Киев в применениях той помощи, которую получают украинцы. Они сами в состоянии решить, как их использовать.

«Украинцы лучше всех знают, как защищать свою родину, и мы стремимся поддерживать их в этом», — указал он.

До этого представитель Белого дома Кирби заявил, что уже в ближайшие недели Соединенные Штаты выделят Украине новый пакет помощи. По его мнению, ВСУ надо поддержать оружием и боеприпасами, чтобы они могли воевать с Россией. При этом он не стал комментировать возможность отправки на украинскую территорию крылатых ракет.