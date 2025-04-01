Канадский премьер-министр сделал грозное предупреждение Трампу

Канадский премьер-министр Марк Карни считает, что сможет противостоять президенту США Дональду Трампу в его широких политических амбициях, которые могут коснуться Канады.

Карни утверждает, что не даст Трампу подчинить страну влиянию Вашингтона. Он намерен помешать всем попыткам США ослабить Канаду, даже если республиканец окажет действительно сильное экономическое давление.

«Мы — хозяева в нашем доме <...>, мы сможем контролировать нашу экономическую судьбу», — заверил глава правительства.

Кроме того, канадский премьер пообещал дать ответ на повышенные американские тарифы, которые Трамп анонсировал на 2 апреля.

Как напоминает ТАСС, Дональд Трамп указал на то, что большинство канадцев якобы видят страну 51-м штатом США. Он предлагал объединение Канаде. По его мнению, это принесло бы экономическую стабильность и надежность в сфере безопасности на фоне исходящих угроз от мировых держав.

Ранее сообщалось, что в Канаде попытались унизить госсекретаря США «дверным ковриком».