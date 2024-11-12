Кандидат на пост канцлера ФРГ Мерц пригрозил выставить РФ 24-часовой ультиматум
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Кандидат на пост канцлера Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что выставит РФ 24-часовой ультиматум по Украине.
Такое заявление он сделал в интервью Stern.
Мерц выразил готовность потребовать от России прекратить боевые действия на Украине. На исполнение требования будет дано 24 часа.
В случае отказа со стороны России Германия поставит Украине крылатые ракеты Taurus и отменит запрет на использование дальнобойного оружия Киевом для нанесения ударов вглубь территории РФ, заявил Мерц.
Ранее сообщалось о том, что МИД Германии назвал фейком сообщения СМИ о том, что Бербок не встретили в КНР.