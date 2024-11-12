Кандидат на пост канцлера ФРГ Мерц пригрозил выставить РФ 24-часовой ультиматум

Такое заявление он сделал в интервью Stern.

Кандидат на пост канцлера Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что выставит РФ 24-часовой ультиматум по Украине.

Мерц выразил готовность потребовать от России прекратить боевые действия на Украине. На исполнение требования будет дано 24 часа.

В случае отказа со стороны России Германия поставит Украине крылатые ракеты Taurus и отменит запрет на использование дальнобойного оружия Киевом для нанесения ударов вглубь территории РФ, заявил Мерц.

Ранее сообщалось о том, что МИД Германии назвал фейком сообщения СМИ о том, что Бербок не встретили в КНР.