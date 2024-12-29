Кандидат в канцлеры Германии обвинил Маска во вмешательстве в выборы

Фридрих Мерц, кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), в комментарии медиагруппе Funke негативно высказался об интервью с американским предпринимателем Илоном Маском, опубликованным в газете Welt.

Политик назвал статью «беспрецедентным вмешательством в избирательную кампанию дружественной страны». Его слова передает РИА Новости.

Напомним, в своем интервью Маск поддержал правую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ), заявив, что это единственная политическая сила, способная улучшить ситуацию в стране.

Он также отметил, что АдГ поддерживает выход Германии из Евросоюза, который может негативно сказаться на экономике страны.

Ранее сообщалось о том, что глава отдела немецкой Welt уволилась после публикации интервью с Маском.