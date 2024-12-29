Глава отдела немецкой Welt уволилась после публикации интервью с Маском

Об этом журналистка рассказала на своей странице в соцсети.

Публикация интервью с американским предпринимателем Илоном Максом в немецкой газете Die Welt сподвигло главу отдела мнений данного издания Еву Мари Когель подать заявление об увольнении.

В интервью Welt Маск очень негативно высказался об экономической и культурной политике в Германии и снова поддержал правую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ). Данный материал вызвал дискуссии в редакции Welt относительно необходимости его публикации, сообщило издание Spiegel.

20 декабря Илон Маск заявил, что улучшить ситуацию в стране может только правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ). В ответ на данное заявление канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что слова Маска неправильны и не содержат полезных политических советов.

Ранее сообщалось о том, что Маск принудил конгрессменов пересматривать проект бюджета в канун Рождества.