Бербок обвинила Россию в диверсиях на территории ФРГ

Россия пытается подорвать в Евросоюзе демократию и с этой целью устраивает в ФРГ диверсии. Такое заявление сделала Анналена Бербок, глава немецкого Министерства иностранных дел. Ее слова привел канал N-tv.

В ФРГ неизвестные забивают выхлопные трубы автомобилей монтажной пеной. В этом, уверена министр, виновата Россия. Она пытается влиять как на людей, так и на политические партии с помощью различных способов.

«Уже давно стало ясно, что Кремль использует различные методы, чтобы попытаться дестабилизировать европейские демократии и дискредитировать непопулярные партии», — указала она.

Бербок добавила, что под прицелом Москвы может оказаться любой человек, который выступает за порядок в Европе.

Ранее Бербок предсказали уход с поста главы МИД по итогам инцидента, связанного с канцлером ФРГ Шольцем. Министр в гневе покинула совещание, разозленная блокировкой помощи Украине. Российский сенатор Пушков заявил, что после такого поступка Бербок недолго будет оставаться в должности.