Кандидат в президенты Польши от оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий признался, что очень разочаровался в главе украинского режима Владимире Зеленском. Об этом сообщает РИА Новости.

Дело в том, пояснил политик, что польские фермеры и транспортные компании сталкиваются с неравной конкуренцией со стороны Украины. При этом, напомнил Нарвоцкий, Польша оказала поддержку украинским беженцам и ВСУ, не получив ничего взамен.

«Украина на самом деле не относится к нам по-партнерски. Я глубоко разочарован президентом Зеленским», — сказал Навроцкий.

Он также отметил, что если выиграет президентские выборы, то наладит отношения с Украиной, в основу которых будет положен «принцип партнерства».

Ранее сообщалось о том, что полякам посоветовали сделать стратегические запасы на три дня.