Полякам посоветовали сделать стратегические запасы на три дня

Полякам следует создать аварийные запасы для выживания в течение трех дней. С такими рекомендациями выступил заместитель министра внутренних дел республики Веслав Лесникевич в интервью агентству РАР.

Он подчеркнул необходимость быть готовыми к самообеспечению в условиях кризиса, так как государственные структуры не всегда смогут оперативно реагировать на потребности населения.

«Сделаем запас воды, необходимых лекарств, средств гигиены, запас продуктов и средств освещения без использования электросетей, приготовим заряженные пауэрбанки», — сказал Лесникевич.

Кроме того, в случае чрезвычайной ситуации (ЧС) на помощь населению готовы прийти около 16 тыс. добровольных местных пожарных команд и 5 тыс. спасательных групп Государственной службы пожарной охраны.

В 2024 году в Польше была произведена инвентаризация бомбоубежищ и укрытий, общее количество которых превышает 300 тыс. Эти укрытия способны одновременно разместить более 1,1 млн человек.

Ранее радиостанция RMF FM сообщила, что Польша разложит противопехотные мины на границе с Россией и Белоруссией.