Кандидат в президенты Польши назвал Путина хорошим политиком

Кандидат в президенты Польши Мачей Мацяк высказал свое мнение о российском президенте Владимире Путине.

Он признался, что восхищается президентом РФ, пояснив, что никто в Польше не смог бы справиться с тем колоссальным давлением, которое выдерживает он.

Первый тур выборов президента Польши состоится 18 мая. Действующий президент Анджей Дуда не сможет принять участие в этих выборах, так как уже дважды занимает этот пост.

Большинство соцопросов показали, что во второй тур выборов, который при необходимости состоится 1 июня, выйдут кандидат от «Права и справедливости» директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий и кандидат от правящей коалиции премьер-министра Дональда Туска Рафал Тшасковский.

Ранее сообщалось о том, что польская армия подняла в воздух истребители из-за действий дальней авиации РФ.