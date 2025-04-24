Польская армия подняла в воздух истребители из-за действий дальней авиации РФ

В Польше в небо были подняты дежурные истребители, а средства ПВО приведены в состояние повышенной готовности. Причиной этого якобы стали действия российской дальней авиации. Об этом сообщило в соцсети Х польское оперативное командование.

Польские военные утверждают, что российская дальняя авиация демонстрирует очень высокую активность. По этой причине Варшаве пришлось принять ответные меры, чтобы обезопасить свою территорию. Дежурные истребители были подняты в воздух, а все средства ПВО и радиолокационной разведки привели в состояние повышенной готовности.

Польские военные регулярно принимают подобные меры. В последний раз они объявляли режим повышенной готовности 6 апреля, тогда также поднимались в небо истребители ВВС Польши, а также ее союзников.

Ранее польский обозреватель Скальски объяснил, для чего Польше нужна Украина. По его словам, она необходима исключительно в качестве буферной зоны. Вопрос о том, где будет проходить российско-украинская границе, для Варшавы не имеет значения, отметил эксперт.