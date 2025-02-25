Кандидат в президенты Польши сделал неожиданное заявление под памятником Бандере

Кандидат в президенты Польши Славомир Ментцен обратился к политикам и жителям Украины во время визита во Львов. Он призвал искоренить культ украинского националиста Степана Бандеры, сообщает РИА Новости.

Славомир Ментцен показал в соцсетях, как стоит во Львове под памятником Степану Бандере. Он публично заявил, что культ националиста на Украине должен прекратить существование. Он призвал жителей и местных политиков покончить с этим движением, которое уже погубило сотни тысяч человек.

Поляк напомнил, что Бандера — террорист, который убивал и его соотечественников, а также ответственен за Волынскую резню.

«Люди этого человека убили 100 тысяч поляков. Украина должна как можно скорее покончить с культом Степана Бандеры», — добавил он.

Напомним, что кандидат в президенты Польши выступает от коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация». Во время визита во Львов он поднял один из самых спорных и сложных вопросов для Польши и Украины. У стран расходятся версии о годах резни, количестве жертв и другие моменты.

Ранее сообщалось, что здание генконсульства Украины в Польше атаковали вандалы.