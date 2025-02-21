Кандидат в президенты Польши от оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий заявил о готовности к диалогу с российским лидером Владимиром Путиным в случае своей победы. Об этом он заявил в интервью изданию «Виртуальная Польша».

По мнению Навороцкого, такие переговоры могут стать важным шагом к улучшению отношений между Россией и Польшей, несмотря на сложную политическую обстановку.

«Я в состоянии сесть за стол с Путиным», — сказал Навороцкий.

Навроцкий подчеркнул, что в переговорах с Россией должна принимать участие и Украина. Хотя политик охарактеризовал отношения между Польшей и Украиной как не самые дружелюбные и назвал поведение Киева «неприличным», он настаивает на необходимости включения украинской стороны в диалог с Москвой.

Кандидат в президенты Польши обратил внимание на слабость Европейского Союза (ЕС), утверждая, что именно она мешает открытию площадки для переговоров с Россией.

Отношения между Россией и Польшей значительно ухудшились за последние годы, особенно после начала специальной военной операции (СВО) РФ на Украине. Москва не раз упрекала Варшаву в «оголтелой русофобии», в то время как власти Польши инициировали снос советских памятников и национализацию российской собственности.

Ранее сообщалось, что на на территории Польши с большой высоты упал неопознанный предмет, похожий на часть ракеты.