На территории Польши рухнул неопознанный объект

В Польше обнаружили неизвестный объект, который рухнул с большой высоты. Об этом сообщило местное издание Fact, сославшись на пресс-секретаря окружного комиссариата полиции Магдалену Зблевскую.

Уточняется, что неопознанный объект упал в один из прудов коммуны Черск, а о его падении полиция узнала после поступившего звонка. В настоящее время сотрудники ведомства расследует произошедший инцидент. Автор публикации предположил, что могла рухнуть часть от ракеты Falcon.

Накануне в Польше случилось похожее событие. Части ракеты Falcon 9 упали рядом с городом Познань. Falcon 9 — это многоразовая двухступенчатая ракета-носитель семейства Falcon, разработанная частной калифорнийской компанией SpaceX, которая была основана Илоном Маском.