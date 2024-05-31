Американский политик и кандидат на пост президента Соединенных Штатов Роберт Кеннеди-младший призвал к переговорам с российской стороной. Об этом сообщило информационное агентство РИА Новости .

Сообщается, что в кулуарах биткоин-конференции в американском Остине Кеннеди-младший заявил о том, что Штатам стоит перейти к переговорам с российской стороной, и в частности, с президентом страны Владимиром Путиным.

Политик подчеркнул, что в России были веские причины держать НАТО как можно дальше от собственной территории, и данные причины являются подкрепленными исторически. Более того, что прошлый президент страны Дональд Трамп, что предыдущие главы государства ранее поддерживали диалог с коллегой из РФ, в отличие от действующего президента, указал он.

Ранее СМИ сообщили о том, что Байден секретно разрешил Киеву наносить удары по российской территории.