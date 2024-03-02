Кандидат в президенты США Кеннеди обвинил США в подрыве «Северных потоков»

Собирающийся баллотироваться на пост главы Белого дома Роберт Кеннеди-младший сделал в эфире американского телеканала CNBC откровенное заявление. По мнению политика, взрыв на газопроводах «Северных потоках» устроили США и никто иной.

Таким образом в администрации убили двух зайцев: насолили России и отцепили от экономического развития своего основного европейского конкурента — Германию, считает он. По словам Кеннеди, сомневающихся в вине Вашингтона в совершении указанного теракта почти не осталось.

«Власти ФРГ бесятся, потому что мы взорвали трубопровод «Северный поток» и деиндустриализовали Германию. Давайте хранить наш газ дома и использовать его для производства и реиндустриализации Америки», — заявил Кеннеди.

Он подчеркнул, что американский СПГ не должен кочевать по миру, его должны использовать сами США для собственных нужд.

Европе же Кеннеди посоветовал как можно скорее «помириться с Россией», чтобы российский газ снова стал поступать к потребителям Евросоюза.

Ранее в Совбезе РФ заявили, что Швеция намеренно скрывает истинных заказчиков диверсии на «Северных потоках».