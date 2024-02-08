В Совбезе РФ заявили, что Швеция намеренно скрывает истинных заказчиков диверсии на «Северных потоках»

Заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков заявил, что целью расследования диверсий на «Северных потоках» изначально было сокрытие виновных.

Так он прокомментировал прекращение шведской прокуратурой предварительного расследования этого инцидента. Его слова приводят РИА Новости.

«На самом деле, они прекрасно знают, кто дирижер в этом оркестре, и своими примитивными методами пытаются скрыть истинного виновника. В таких условиях ни о какой объективности и беспристрастности говорить не приходится», — сказал Коков.

7 февраля Стокгольм официально объявил о прекращении расследования взрывов «Северных потоков» в Балтийском море. Работу курировал прокурор Матс Юнгквист.

26 сентября 2022 года на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2», предназначенные для экспорта российского газа в Европу, произошли взрывы. В этот момент прокачка газа по ним не производилась.

О своем собственном расследовании объявили Швеция, Дания и Германия. Как ранее сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, эти страны не делятся с Россией никакой информацией по расследованию.

Американский журналист Сеймур Херш ранее писал, что к подрывам «Северных потоков» причастны США.