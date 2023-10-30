Кандидат в президенты США заявил, что не даст Киеву втянуть штаты в войну

Вивек Рамасвами, кандидат на пост президента Соединенных Штатов, сделал важное заявление через свои социальные сети, в котором он выразил решимость не допустить вовлечения США в третью мировую войну, особенно через украинский конфликт.

На странице Вивека Рамасвами в социальных сетях было опубликовано сообщение в котором говорится о том, что каждая страна должна защищать свои интересы, поэтому у Украины не получится развязать мировой конфликт через призму специальной военной операции России на Украине в том случае, если он станет президентом.

В последнее время в США все чаще звучат призывы к прекращению поставок оружия и финансовой помощи Украине, так как по мнению ряда политиков, американские власти забывают про внутренние дела собственной страны.