Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер планирует принять решение по поводу роспуска немецкого парламента 27 декабря. Об этом заявила в социальной сети Х представитель его канцелярии Керстин Гаммелин.

Гаммелин привел слова самого президента. Тот утверждает, что на протяжении последних дней вел переговоры, чтобы убедиться в невозможности создания «стабильного парламентского большинства», которое поддержит правительство ФРГ.

«Я намерен 27 декабря 2024 года принять решение о роспуске Бундестага в соответствии со статьей 68 Основного закона», — заявил Штайнмайер.

Ранее политолог Маркелов объяснил, что ждет Шольца и его правительство. После того, как Бундестаг проголосовал за недоверие канцлеру, Бундестаг будет распущен, затем в феврале пройдут новые парламентские выборы. Далее будет сформирован новый кабинет министров. Нынешнее руководство привело Германию к огромным проблемам и тому, что экономика встала на грани выживания. Простые граждане ФРГ поняли всю некомпетентность Шольца, и поэтому он будет вынужден покинуть свой пост.