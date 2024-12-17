Политолог Маркелов рассказал о будущем ФРГ после смены правительства

Большая часть депутатов бундестага поддержали вотум недоверия правительству канцлера Германии Олафа Шольца. Это свидетельствует о том, что президенту придется распустить действующий парламент и провести выборы в феврале 2025 года. Политолог Сергей Маркелов рассказал, какое будущее ждет ФРГ и как изменится ее политический курс. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, ФРГ сегодня проживает очевидный политический кризис, в основу которого положено недовольство политических элит действиями канцлера. Именно по вине Шольца страна претерпевает на данный момент множество проблем, в числе которых изменение темпов роста и сокращение прибыли. В целом немецкая экономика перешла в стадию выживания.

Эксперт добавил, что некомпетентность немецкого лидера со временем стали ощущать и простые граждане, что еще больше усугубило его положение как канцлера. В итоге ФРГ потеряла статус драйвера, а Шольц — статус компетентного руководителя.

По его мнению, в целом политическая ситуация в стране вызвала внутренний конфликт среди элит: там «все против всех». В случае повторных выборов оппозиционные силы в правительстве страны окрепнут, что окажет положительное влияние на ее развитие.

Ранее сообщалось, что критикующую поддержку Украины Вагенкнехт выдвинули на пост канцлера ФРГ.