Канцлер Австрии заявил об уходе в отставку

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил о намерении оставить пост, а также уволиться с должности главы Австрийской народной партии (АНП). Об этом политик сообщил в соцсетях.

Как напоминает РИА Новости, руководство партии NEOS сообщило о выходе из переговоров о формировании трехпартийной правящей коалиции с АНП и СДПА. Позже Нехаммер это подтвердил, отметив, что достичь успеха в коалиционных переговорах не удалось. С социал-демократами не нашли компромисса. Эта неудача могла послужить толчком к увольнению, однако сам канцлер причин не уточняет.

«Я уйду с поста федерального канцлера и поста председателя АНП в ближайшие дни», — заявил Нехаммер.

Напомним, что политпартии страны не согласились формировать правительство с правой Австрийской партией свободы (АПС), одержавшей победу на выборах. В связи с этим президент передал мандат на формирование Нехаммеру, но он, судя по событиям, не справился с задачей.

Ранее экс-глава МИД Австрии назвала страны, которые могут быть причастны к взрывам на «Северных потоках».