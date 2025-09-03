Канцлер ФРГ опроверг слова фон дер Ляйен об отправке европейских военных на Украину

Евросоюз вовсе не является ответственным за военную поддержку Украины и предоставление ей гарантий безопасности. Такое заявление сделал канцлер Германии Фридрих Мерц в ответ на сообщение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Его слова привело агентство dpa.

Фон дер Ляйен ранее заявила, что Европа уже разработала свой план по размещению войск на украинской территории. Их отправка состоится после подписания мирного соглашения с Россией, таким образом Украина получит дополнительные гарантии безопасности. По словам Мерца, это не так.

«Евросоюз не несет ответственности за решения о военной поддержке Украине», — указал он.

Ранее Мерц спрогнозировал, что боевые действия на Украине продолжатся еще много месяцев. Он из-за этого призвал европейские страны и США к тесной координации и готовности к длительному противостоянию.