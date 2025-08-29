Мерц предупредил о затяжном конфликте на Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц спрогнозировал, что боевые действия на Украине продолжатся еще много месяцев. Он призвал европейские страны и США к тесной координации и готовности к длительному противостоянию. Об этом сообщил ТАСС.

Германия готовится к затяжному противостоянию на Украине. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном заявил, что конфликт продлится еще много месяцев. Он подчеркнул необходимость готовности к этому сценарию в тесной координации с европейскими партнерами и США.

Мерц акцентировал, что следующий этап потребует особого терпения и тщательного планирования совместных шагов. Его заявление прозвучало на фоне активных дискуссий о дальнейшей военной поддержке Киева. Канцлер призвал к консолидации усилий в рамках так называемой «коалиции желающих» — группы стран, готовых наращивать помощь Украине.

Ранее Мерц поставил крест на встрече Путина и Зеленского.