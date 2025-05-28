Во время выступления украинского президента Владимира Зеленского его пришлось прервать лично канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу. Причиной заминки стали проблемы с синхронным переводом. Трансляцию этого события провело издание The Guardian.

Зеленский и Мерц проводили совместную пресс-конференцию. Когда президент Украины начал свою речь, немецкий канцлер прервал его всего через несколько секунд. Он заявил, что в его наушниках не слышно синхронного перевода.

«У вас нет перевода? Все еще? А сейчас?» — спросил его украинский лидер.

Мерц в ответ пошутил о современных немецких технологиях. Зеленский продолжил свое выступление немного спустя, когда техническую проблему уже устранили.

Ранее на Западе пресса заявила о слабости дипломатии Зеленского. Издание Público считает, что ослабление Украины и ее руководителя привели к утрате инициативы. В итоге США, обладающие наибольшей силой и влиянием, стали восстанавливать свои отношения с РФ. В Белом доме хотят как можно быстрее заключить мир, даже если это выгодно Москве.