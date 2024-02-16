Канцлер ФРГ Шольц заявил, что Берлин намерен выделить Киеву дополнительную помощь

Об этом политик сообщил во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу, 16 февраля. Выступление транслировалось на сайте правительства ФРГ.

Шольц отметил, что Германия также планирует передать Украине 36 самоходных и колесных гаубиц из промышленных запасов немецкого государства. Также Берлин может поставить Киеву системы противовоздушной обороны (ПВО) Skynex и ракеты для Iris-T, а также более 100 тысяч артиллерийских снарядов.

Министерство иностранных дел РФ ранее направляло ноту протеста странам, которые бесконтрольно поставляют на территорию Украины свои технику и боеприпасы, в том числе натовского образца, однако никакой реакции не последовало.

Ранее мы сообщали, что глава Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что ВСУ испытывают дефицит снарядов на поле боя.