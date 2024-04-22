Канцлер ФРГ Шольц заявил о скором конце эпохи ископаемого топлива

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил о скором конце эпохи мирового использования ископаемого топлива. Соответствующее заявление он сделал в ходе церемонии открытия Ганноверской ярмарки, его слова передает информационное агентство РИА Новости .

Во время своего выступления Шольц указал на то, что эпоха применения ископаемого топлива постепенно заканчивается. Он также заявил, что данный факт уже стал очевиден для «всех». Для всего мира окончание данной эпохи будет означать перемены в промышленных процессах, подчеркнул канцлер.

Несмотря на заявление, в ходе того же выступления Шольц выразил благодарность норвежскому премьер-министру Йонасу Гару Стёре за обеспечение своего государства газом после того, как ФРГ разорвала торговые взаимоотношения с РФ.

Ранее Шольц заявлял о готовности поговорить с Путиным после того, как Россия поймет необходимость вывода войск с Украины.