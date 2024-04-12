Шольц поговорит с Путиным, когда РФ поймет необходимость вывода войск с Украины

Немецкий канцлер Олаф Шольц озвучил условие, при котором состоится его разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Он заявил, что данный диалог состоится после того, как руководство России осознает необходимость в выводе своих войск с территории Украины. Соответствующее заявление он сделал в беседе с Tageszeitung .

Немецкий политик указал на то, что проводить переговоры полезно в том случае, если имеется возможность изменить ситуацию. Шольц подчеркнул, что не исключает вероятности дальнейших диалогов в будущем.

Отвечая на вопрос журналиста о том, когда именно это может случиться, канцлер не дал точного ответа, и лишь заявил, что переговоры состоятся, когда придет их время.

Шольц выразил уверенность в том, что российская сторона рано или поздно осознает, что «навязанного мира не будет». По словам политика, тогда же президент РФ поймет, что ему нужно вывести свои войска с Украины.

Ранее в том же интервью Шольц заявил о том, что военный потенциал РФ снизился.