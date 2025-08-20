Канцлер Германии осознанно надел галстук со слонами на встречу с Трампом

Канцлер Германии Фридрих Мерц сознательно выбрал галстук с изображением слонов — символа Республиканской партии США — для саммита с Дональдом Трампом. В федеральном правительстве ФРГ подтвердили, что его подход к выбору гардероба всегда очень осознанный. Об этом сообщает РБК.

Фридрих Мерц превратил свой гардероб в инструмент тонкой дипломатии. На важнейший вашингтонский саммит с участием Дональда Трампа и Владимира Зеленского немецкий канцлер надел галстук с узором из слонов. Заместитель официального представителя правительства ФРГ Штеффен Майер публично заявил, что этот выбор был абсолютно осознанным, хотя и отказался раскрывать детали скрытого послания.

Галстук с животными уже стал визитной карточкой Мерца. Ранее для визита в Нижнюю Саксонию он подобрал аксессуар с белыми лошадьми, изображенными на гербе этой федеральной земли. А для первой встречи с Трампом в июне канцлер выбрал галстук с пингвинами. Такая практика позволяет Мерцу демонстрировать уважение к принимающей стороне или тонко намекать на политическую повестку, не произнося лишних слов. В данном случае слон — не просто животное, а давний и узнаваемый символ Республиканской партии США, представителем которой является Дональд Трамп.

