Канцлер Германии Шольц надеется на завершении конфликта на Украине в 2025 году
Шольц надеется, что война на Украине закончится в 2025 году
Фото: [flickr.com]
Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе выступления на предвыборном мероприятии социал-демократов (СДПГ) в Вольфсбурге заявил, что надеется на завершение украинского конфликта в 2025 году.
Его слова передает агентство DPA.
Шольц заявил о необходимости изучить все варианты завершения достижения мира.
«Я желаю, чтобы это удалось уже в нынешнем году, возможно ли это – посмотрим», – сказал Шольц.
Также Шольц отметил, что решение не должно быть найдено в обход украинцев и европейцев.
Выступление канцлера было прервано активистами, которые в том числе скандировали Free Palestine («Свободу Палестине»). Их вывели из зала.
Мероприятие в Вольфсбурге стало одним из четырех крупных митингов в ходе предвыборной кампании СДПГ. Этот город выбран неслучайно, так как именно там находится автоконцерн Volkswagen, планирующий сократить 35 тыс. рабочих.
Для социал-демократов обеспечение рабочих мест в промышленности является важнейшим вопросом.
Ранее сообщалось о том, что политолог Мартынов предрек крах канцлера Шольца в предстоящих выборах.