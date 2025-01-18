Канцлер Германии Шольц надеется на завершении конфликта на Украине в 2025 году

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе выступления на предвыборном мероприятии социал-демократов (СДПГ) в Вольфсбурге заявил, что надеется на завершение украинского конфликта в 2025 году.

Шольц заявил о необходимости изучить все варианты завершения достижения мира.

«Я желаю, чтобы это удалось уже в нынешнем году, возможно ли это – посмотрим», – сказал Шольц.

Также Шольц отметил, что решение не должно быть найдено в обход украинцев и европейцев.

Выступление канцлера было прервано активистами, которые в том числе скандировали Free Palestine («Свободу Палестине»). Их вывели из зала.

Мероприятие в Вольфсбурге стало одним из четырех крупных митингов в ходе предвыборной кампании СДПГ. Этот город выбран неслучайно, так как именно там находится автоконцерн Volkswagen, планирующий сократить 35 тыс. рабочих.

Для социал-демократов обеспечение рабочих мест в промышленности является важнейшим вопросом.

Ранее сообщалось о том, что политолог Мартынов предрек крах канцлера Шольца в предстоящих выборах.