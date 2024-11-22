Канцлер Германии Шольц: применение Россией «Орешника» — пугающая эскалация

Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе публичного выступления отметил, что считает использование Россией ракеты средней дальности «Орешник» для атак на Украину «очень пугающей эскалацией», сообщил телеканал NTV.

Он также указал, что ситуацию усугубляет ранее выявленное участие северокорейских военнослужащих в конфликте.

При этом Шольц снова подтвердил свою позицию, что Германия не будет отправлять Украине современные дальнобойные ракеты Taurus и не даст разрешение Киеву на использование своего вооружения для поражения целей на территории России.

Ранее премьер Венгрии Орбан призвал страны Запада серьезно отнестись к словам Путина об «Орешнике», так как это «не просто маневр с целью общественных коммуникаций».