Орбан призвал страны Запада серьезно отнестись к словам Путина об «Орешнике»

Западные государства должны обратить внимание на заявления президента России Владимира Путина относительно применения российской баллистической ракеты «Орешник», так как это «не просто маневр с целью общественных коммуникаций», подчеркнул премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

По его словам, система коммуникаций в России устроена так, что, «если президент что-то произносит, это имеет вес». Орбан также отметил, что Россия обладает «одной из самых мощных армий в мире» и недавно внесла изменения в свою ядерную доктрину.

Кроме того, он акцентировал внимание на высказывании Путина о праве на нападение на страны, которые предоставляют возможность использовать свое вооружение против объектов на территории России.

Ранее Орбан заявлял, что риски страны быть втянутой в конфликт на Украине стали значительно выше после того, как Киеву разрешили бить «дальнобоем» по территории России.