Канцлер Германии Шольц рассказал, когда созвонится с Путиным

Такое заявление он сделал в интервью каналу ARD.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что планирует пообщаться по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным, однако сделает это только после согласования с партнерами.

Шольц добавил, что уже ведет переговоры с союзниками.

На вопрос о том, когда состоится разговор с российским лидером, канцлер ФРГ ответил, что «скоро».

В последний раз Путин и Шольц общались по телефону в декабре 2022 года. Лично лидеры РФ и Германии последний раз встречались в Кремле 15 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось о том, что премьер-министр Моди поделился с Шольцем впечатлениями от встреч с Путиным.