Канцлер Германии Шольц рассказал, когда созвонится с Путиным
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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что планирует пообщаться по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным, однако сделает это только после согласования с партнерами.
Такое заявление он сделал в интервью каналу ARD.
Шольц добавил, что уже ведет переговоры с союзниками.
На вопрос о том, когда состоится разговор с российским лидером, канцлер ФРГ ответил, что «скоро».
В последний раз Путин и Шольц общались по телефону в декабре 2022 года. Лично лидеры РФ и Германии последний раз встречались в Кремле 15 февраля 2022 года.
Ранее сообщалось о том, что премьер-министр Моди поделился с Шольцем впечатлениями от встреч с Путиным.