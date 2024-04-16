Канцлеры ФРГ и Австрии раскритиковали Борреля за его антиизраильские высказывания

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель неоднократно подвергал сомнению целесообразность действий ЦАХАЛ из-за большого количества жертв среди палестинцев. Олаф Шольц и Карл Нехаммер считают, что подобные высказывания недопустимы. Об этом сообщило издание Politico.

Оба национальных лидера указали Боррелю, что он не может говорить от лица всех государств Евросоюза.

«Вы не говорите от имени Германии и Австрии по ситуации в секторе Газа! Именно такое послание лидеры двух европейских стран передали главному дипломату ЕС», - сообщили журналисты.

Данный упрек не совсем понятен, поскольку именно ведомство Борреля представляет ЕС в вопросах внешней политики. Представитель ФРГ отказался от комментариев по данному высказыванию Шольца. Австрия просто не отреагировала на запрос о комментарии.

Ранее Олаф Шольц сумел разглядеть снижение военного потенциала России. По его утверждению, на РФ сильно повлияли санкции, что заметно снизило ее возможности одерживать победы на Украине.