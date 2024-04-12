Канцлер Германии Шольц заявил о снижении военного потенциала России

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в разговоре с изданием Tageszeitung заявил, что действующие в отношении России санкции оказали влияние на ее действия на Украине.

В интервью немецкой газете политик сказал, что работающие против России санкции якобы снизили ее потенциал в продолжающихся на Украине событиях. При этом он заявил, что страна со 140 миллионным населением, где также много различного сырья, продолжает производить и потреблять. Кроме того, политик вновь обвинил Россию в остановке поставок газа в Германию и сообщил о преодолении неприятных последствий прекращения экономического взаимодействия между странами благодаря внушительным государственным инвестициям ФРГ.

Ранее мы писали о том, что Иран призвал США не вмешиваться в конфликт с Израилем и заявил, что, если это все-таки случится, нападению подвергнутся находящиеся в регионе объекты американцев.