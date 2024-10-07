Капитан Дандыкин: нападение на Белоруссию станет концом власти Зеленского

Решение о нападении на Белоруссию может принять только конкретный человек в Вашингтоне, а не президент Украины Владимир Зеленский или депутат Верховной Рады Олег Дунда, который выступил с данной идеей, заявил в интервью РИА Новости капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Он добавил, что США не пойдут на этот шаг, так как нападение на Белоруссию будет означать конец власти в Киеве.

Военный эксперт также отметил, что белорусская армия считается одной из самых подготовленных. Обучением белорусских солдат занимаются российские военные с реальным боевым опытом.

Кроме того, на территории республики размещены российские оперативно-тактические комплексы «Искандер» и тактическое ядерное оружие.

Ранее сообщалось о том, что в Верховной Раде предложили начать боевые действия против Белоруссии.