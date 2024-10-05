Очередной бред: в Верховной Раде предложили начать боевые действия против Белоруссии

По словам украинского парламентария Олега Дунды, Киеву стоит начать военные действия против Белоруссии. Об этом сообщает украинское издание « Страна.ua ».

Он заявил, что перенести боевые действия на белорусскую территорию «абсолютно важно».

По мнению депутата Верховной Рады, якобы при заходе в Белоруссию украинской армии белорусские военные «сложат оружие».

Напомним, что в свою очередь белорусский лидер Александр Лукашенко ранее заявлял, что в случае нападения на территорию Беларуси агрессор получит мгновенный ответ, и это станет началом третьей мировой войны.

Ранее Лукашенко также сообщил, что Зеленский отказывается контактировать с РФ по вопросу переговоров.