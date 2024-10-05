Очередной бред: в Верховной Раде предложили начать боевые действия против Белоруссии
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По словам украинского парламентария Олега Дунды, Киеву стоит начать военные действия против Белоруссии. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
Он заявил, что перенести боевые действия на белорусскую территорию «абсолютно важно».
По мнению депутата Верховной Рады, якобы при заходе в Белоруссию украинской армии белорусские военные «сложат оружие».
Напомним, что в свою очередь белорусский лидер Александр Лукашенко ранее заявлял, что в случае нападения на территорию Беларуси агрессор получит мгновенный ответ, и это станет началом третьей мировой войны.
Ранее Лукашенко также сообщил, что Зеленский отказывается контактировать с РФ по вопросу переговоров.