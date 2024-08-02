Кара-Мурза прокомментировал свое освобождение после обмена заключенными

Оппозиционер Владимир Кара-Мурза, который вошел в список обмена заключенными между Россией и Западом, высказался по поводу своего освобождения. Его признание привело издание РБК .

Политик заявил, что был уверен: он так и умрет в местах лишения свободы. Такие слова от него прозвучали во время общения с американским президентом Байденом. Оппозиционер поблагодарил главу Белого дома за его усилия по освобождению заключенных из России.

«Мне не кажется, что в мире найдется много более важных вещей, чем спасение человеческих жизней», — указал он.

Кара-Мурза добавил, что ему до сих пор не верится в то, что он оказался на свободе. Политику все еще иногда кажется, что он просто спит в своей камере, которая находится в Омске.

Ранее западная пресса сообщила, что сделка по обмену заключенными была заключена еще в конце июня во время секретной встречи работников спецслужб. Уже в июле стороны согласовали все детали этого процесса.