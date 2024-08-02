NYT: сделка по обмену заключенными между РФ и Западом была заключена еще 25 июня

ЦРУ предложило российской Службе внешней разведки провести обмен заключенными еще 25 июня этого года. Об этом сообщило издание The New York Times.

По словам авторов материала, 25 июня 2024 года работники Центрального разведывательного управления предложили российской стороне провести обмен заключенными. Это произошло во время секретной встречи, которая проходила на Ближнем Востоке.

«Переломный момент наступил 25 июня, когда группа сотрудников ЦРУ сидела напротив своих российских коллег», — указали журналисты.

Уже после этого в Турции состоялся новый этап переговоров, где были проработаны конкретные детали этого соглашения.

Ранее сообщалось, что самолет, на котором летели трое обменянных американцев, уже прибыл в США. Там бывших заключенных лично встретил президент Байден совместно с вице-президентом Харрис.