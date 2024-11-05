Караганов назвал единственный способ, как можно избежать третью мировую войну

Вероятность третьей мировой войны в наши дни велика, как никогда ранее за последние 80 лет. На это во время заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» указал почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, политолог и публицист Сергей Караганов, отличающийся довольно радикальными взглядами на внешнюю политику РФ.

По его мнению, избежать глобального военного боестолкновения возможно только при кратном усилении в международных отношениях мер по ядерному сдерживанию. Караганов отметил, что сейчас речь идет не о договороспособности таких сверхдержав, как Россия, США или Китай, а о мерах по избежанию третьей мировой войны.

«В нынешних очень острых обстоятельствах, я полагаю, это можно только сделать повышением роли ядерного сдерживания в международных отношениях на этот период 15-20 лет», — цитирует эксперта РИА Новости.

Караганов обратил внимание присутствующих, что ядерное сдерживание в наши дни вновь актуально и постепенно возвращается на мировую арену. Политолог выразил надежду, если данный инструмент удастся применить на практике, то «период острых противоречий» пережить удастся максимально безболезненно.

Ранее сообщалось, что зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал точку невозврата, когда отношения России и США перестали быть дружескими.