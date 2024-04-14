Карчаа заявил, что возможный ядерный инцидент на ЗАЭС затронет Украину и ЕС

Депутат Законодательного собрания Запорожской области и руководитель проектного офиса по региональной политике и развитию территорий Росэнергоатома Ренат Карчаа заявил, что провокационные действия на ЗАЭС со стороны Украины могут в будущем затронуть ее же и территории стран Европейского союза (ЕС).

Таким мнением Карчаа поделился в интервью ТАСС. По его словам, проблемы могут возникнуть в случае ядерного инцидента на объекте.

«Сложно прогнозировать последствия ядерного инцидента, который провоцирует украинский режим. Но в любом случае они будут тяжелыми не только для Российской Федерации, но для значительной части Украины и целого ряда стран Восточной Европы», — уточнил Карчаа.

Он подчеркнул, что киевский режим всеми средствами пытается спровоцировать ядерный инцидент. Депутат предположил, что этому также способствует «коллективный Запад», под чьим кураторством ведет деятельность Киев. По мнению политика, таким образом Запад намерен «перекроить» линию боевого соприкосновения.

Запорожская атомная электростанция расположена недалеко от Энергодара, который российские военные освободили в 2022-м году. ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать территорию объекта, в том числе с помощью беспилотников.

Ранее мы сообщали, что Запорожская АЭС перевела свой четвертый энергоблок в режим «холодного останова».