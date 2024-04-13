Сообщается, что работы проведены штатно, соблюдены все условия безопасной эксплуатации. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале атомной электростанции.

Еще с сентября позапрошлого года на ЗАЭС была остановлена работа всех блоков. Пять блоков были выведены в режим «холодного останова», еще один, блок №4, был выставлен в «горячий останов». Теперь же и его переключили в «холодный» режим.

«Работы выполнены штатно в соответствии с требованиями нормативной документации. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не зафиксировано», - указано в микроблоге.

В сообщении также разъяснено, что означает данный режим. При нем реактор выводится в безопасное состояние, он глушится при низком давлении и низкой же температуре охлаждающей его воды.

Ранее общественник из Запорожской области Владимир Рогов назвал мерзавцем главу евродипломатии Борреля. Он удостоил политика такого эпитета за призыв вывести российские войска с ЗАЭС, который хочет передать такой важный объект в руки боевиков, занимающихся терроризмом.