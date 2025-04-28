Кардиналы обсудили, какими свойствами должен обладать будущий папа римский

Собрание кардиналов в Ватикане провело обсуждение тех качеств, которыми должен обладать новый папа римский. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление, сделанное службой печати Святого престола.

По мнению кардиналов, которыми они обменялись во время собрания, новый понтифик должен соответствовать духу времени и тем современным вызовам, которые стоят перед католической церковью.

«Выступающие на конгрегации затрагивают темы будущего церкви, такие как взаимодействие с современным миром, а также проблемы евангелизации, отношения с другими религиями, вопросы сексуального насилия», — указали журналистам.

Ранее уже сообщалось, что процедура выборов нового папы стартует 7 мая. В коллегии кардиналов насчитывается 253 священнослужителя, но голосовать будут только 135 из них. Конклав станет собираться в Сикстинской капелле, на его заседаниях будут проводить по четыре процедуры голосования за день. Для того, чтобы претендент на папский престол одержал победу, ему надо собрать не менее двух третей голосов.